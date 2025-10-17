На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сенатор объяснила, сколько пенсионных баллов получают россияне с доходом 100 тыс. рублей

Сенатор Мельникова: зарплата в 100 тысяч принесет 4,3 пенсионных балла в год
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне, зарабатывающие 100 тыс. рублей в месяц, могут рассчитывать на получение 4,3 пенсионных балла в год. Об этом сообщила РИА Новости сенатор и бывшая глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляются ежегодно за период официальной работы. Они формируются автоматически, исходя из суммы страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Соцфонд.

Мельникова уточнила, что стоимость одного пенсионного коэффициента в 2025 году установлена на уровне 145,69 рубля и ежегодно индексируется с учетом инфляции. Итоговый размер страховой пенсии определяется умножением накопленных баллов на стоимость одного коэффициента, после чего к сумме добавляется фиксированная государственная выплата.

Сенатор отметила, что количество зарабатываемых баллов напрямую зависит от уровня заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы.

Ранее в России оценили вероятность появления доплаты к пенсии за стаж.

