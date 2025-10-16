Генсек ОПЕК назвал Россию надежным и стабильным партнером

Генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс назвал отношения организации с Россией прочным партнерством и примером того, как должно выстраиваться взаимодействие в энергетической сфере. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Беседа состоялась в рамках «Российской энергетической недели» в Москве. Хайсам аль-Гайс поблагодарил за приглашение на мероприятие.

«Мне приятно вернуться на такое важное мероприятие — «Российскую энергетическую неделю» в Москву. Сюда съезжаются лидеры мировой энергетической отрасли для обсуждения вопросов, связанных с энергетикой», - добавил он.

Хайсам аль-Гайс особо отметил, что в рамках формата ОПЕК+ Россия на высоком уровне оказывает поддержку, ведется совместная работа, чтобы поддержать стабильность энергетического рынка, так как нефть имеет ключевое значение для мировой экономики.

Он подчеркнул, что нефть должна быть стабильным товаром, без колебаний и волатильности, потому что вокруг нее вращается все — транспортная сфера, судоходство, грузоперевозки, авиация, нефтехимическая промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство. В этом направлении ОПЕК+ дробилась высоких результатов благодаря сотрудничеству с Россией, добавил он.

Ранее сообщалось, что восьмерка ОПЕК+ поднимет в ноябре предел нефтедобычи.