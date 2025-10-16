На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек ОПЕК назвал Россию надежным и стабильным партнером

Генсек ОПЕК отметил высокий уровень сотрудничества с Россией
close
Dado Ruvic/Reuters

Генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс назвал отношения организации с Россией прочным партнерством и примером того, как должно выстраиваться взаимодействие в энергетической сфере. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

Беседа состоялась в рамках «Российской энергетической недели» в Москве. Хайсам аль-Гайс поблагодарил за приглашение на мероприятие.

«Мне приятно вернуться на такое важное мероприятие — «Российскую энергетическую неделю» в Москву. Сюда съезжаются лидеры мировой энергетической отрасли для обсуждения вопросов, связанных с энергетикой», - добавил он.

Хайсам аль-Гайс особо отметил, что в рамках формата ОПЕК+ Россия на высоком уровне оказывает поддержку, ведется совместная работа, чтобы поддержать стабильность энергетического рынка, так как нефть имеет ключевое значение для мировой экономики.

Он подчеркнул, что нефть должна быть стабильным товаром, без колебаний и волатильности, потому что вокруг нее вращается все — транспортная сфера, судоходство, грузоперевозки, авиация, нефтехимическая промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность, сельское хозяйство. В этом направлении ОПЕК+ дробилась высоких результатов благодаря сотрудничеству с Россией, добавил он.

Ранее сообщалось, что восьмерка ОПЕК+ поднимет в ноябре предел нефтедобычи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами