В США надеются, что Китай откажется от мер по редкоземельным металлам

Торгпред США Грир: Вашингтон надеется, что Пекин откажется от мер по экспорту
Global Look Press

Вашингтон надеется, что Пекин не станет вводить новые меры контроля за экспортом редкоземельных металлов, заявил на пресс-конференции торговый представитель США Джеймисон Грир. Об этом сообщает ТАСС.

«Ожидание заключается в том, что эта регуляционная система не будет внедрена китайской стороной. Мы сигнализировали о своем намерении поднять ставки пошлин, если их система вступит в силу. Проекты наших документов <...> готовы или находятся в процессе подготовки», — сказал Грир.

Он также назвал меры Китая «непропорциональными».

10 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что в отношениях с Китаем «все будет нормально».

