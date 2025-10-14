Трамп об отношениях с Китаем: все будет нормально

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем нормализуются, а если нет, то «ничего страшного», заявил на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем президент США Дональд Трамп. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«У нас честные отношения с Китаем. И я думаю, что все будет нормально. Но если нет, то ничего страшного», — сказал Трамп.

10 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США анонсировали встречу Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее.