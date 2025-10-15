Глава минфина США заявил об отсутствии планов нагнетать торговую конфронтацию с Китаем

Вашингтон не стремится нанести ущерб экономике Китая и рассчитывает избежать дальнейшей эскалации в торговых отношениях. Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

«Мы не хотим вредить их экономике и не ищем эскалации... Мы не верим, что они хотят вредить нашей, но это экономика командно-контрольного типа, и они не будут ни командовать, ни контролировать нас», — сказал он.

Бессент отметил, что Соединенные Штаты располагают множеством рычагов воздействия на Пекин и имеют в своем распоряжении «инструменты, куда более мощные, чем экспортные ограничения на редкоземельные металлы».

По его словам, падение фондового рынка не помешает США принять жесткие меры против Китая.

10 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее финансист раскрыл последствия обострившейся торговой войны США и Китая для экономики России.