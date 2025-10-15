Стало известно, сколько россиян взяли кредиты после снижения ключевой ставки

Каждый пятый опрошенный россиянин взял новый кредит после снижения ключевой ставки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR (есть у «Газеты.Ru»).

18,2% россиян сообщили, что брали новые кредиты за последние четыре месяца, то есть с начала июня 2025 года, когда ЦБ начал снижать ключевую ставку. Из них 7,5% пользовались помимо этого открытыми ранее кредитными картами. Еще 24,6% применяли только банковские кредитки. Таким образом, в целом доля россиян, хотя бы один раз прибегавших к заемным средствам в июне — октябре, составила 42,8%.

Четверть участников опроса (25,2%) подтвердили, что готовы и дальше брать кредиты по текущим ставкам. Правда только 2,5% мотивировали свой ответ тем, что ставки стали уже достаточно низкими. 3,8% просто убеждены, что «не стоит откладывать жизнь на потом». Большинство же респондентов (18,9%) оговорились, что готовы обратиться к услугам банков в случае крайней необходимости. В свою очередь, треть участников опроса (35,8%) заявили, что подождут, пока кредиты станут доступнее. 39% ответили, что вообще не пользуются кредитованием.

Из тех, кто рассматривает вариант взять кредит до конца года, 18,2% сказали, что сделали бы это ради приобретения недвижимости, 16,4% — для покупки автомобиля, 13,8% — для погашения взятых ранее финансовых обязательств. В топ целей вошли также крупные покупки (к ним можно отнести, например, мебель, бытовую технику и электронику), ремонт квартиры или дома, повседневные расходы «до зарплаты», здоровье и медицина, отдых и путешествия.

Банк России начал снижать ключевую ставку 6 июня 2025 года. К октябрю она снизилась с 21% годовых до 17%. Следом пошли вниз и ставки по кредитам.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее россиянам пообещали резкое снижение ключевой ставки в 2026 году.