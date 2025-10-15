В Госдуме заявили о тревожном сигнале по ипотеке

Рост спроса россиян на рыночную ипотеку является тревожным сигналом и говорит о том, что льготные программы жилищного кредитования перестают покрывать потребности значительной части населения, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.



«Рост спроса на ипотеку без господдержки свидетельствует о том, что традиционные льготные программы перестают покрывать потребности значительной части граждан. Увеличение доли рыночных ипотек до 21,4% — тревожный сигнал, который говорит о том, что даже с учетом льгот квартиры стали недоступны именно для семей с детьми – основных участников льготных программ. Одна из причин тому — высокая ключевая ставка, которая спровоцировала рост стоимости жилья», — отметил Аксененко.

По его словам, получается, что даже при относительно низкой ставке по самому кредиту (до 6%), семьям все равно приходится вносить огромный первоначальный взнос, который большинству стал не по карману. Например, в Новосибирской области, интересы которой депутат представляет в Госдуме, в первом квартале 2025 года средняя стоимость квадратного метра выросла на 2,9%, до 160,4 тыс. рублей, уточнил парламентарий. В некоторых районах за квадрат просят и вовсе по 180 тыс. рублей, посетовал Аксененко.

«И мы не говорим про «крутые» районы, это обычные ЖК. То есть мы видим, как выросла сумма «первоначалки» для покупки квартиры даже по льготе. Доля рыночных ипотек может приблизиться к 50% в случае сокращения льготного кредитования (что запретил делать президент), дальнейшего роста стоимости жилья и общего роста кредитования на рыночных условиях», — констатировал Аксененко.

Он добавил, что при этом инфляция и повышение ключевой ставки будут вынуждать банки устанавливать более высокие процентные ставки также и по ипотеке без господдержки, делая ее менее доступной. Какой будет процент по рыночной ипотеке, также будет зависеть от ключевой ставки, он уже сейчас существенно выше льготных, добавил парламентарий.



Он считает, что такой сдвиг требует активного вмешательства государства: необходимо расширять и улучшать льготные программы, особенно для семей с детьми и многодетных: списывать часть кредита за рождение детей, снижать ставки в зависимости от состава семьи. При этом депутат призвал продолжать снижать ключевую ставку, стимулировать строительство доступного жилья и контролировать ипотечный рынок. Без этих мер рост доли рыночной ипотеки приведет к ухудшению жилищной доступности, росту социальной напряженности и усугублению экономического неравенства, заключил Аксененко.

Россияне стали брать больше рыночной ипотеки. Спрос вырос на 13,3% в сентябре 2025 года по сравнению с августом, говорится в исследовании сервиса Сбербанка Домклик. В деньгах рыночная ипотека приблизилась к 60 млрд рублей, а доля рыночных программ увеличилась до 21,4% (+1,7 процентных пункта). В свою очередь доля выдач по льготным программам снизилась до 78,6%. При этом семейная ипотека показывает рост выдач при снижении доли на рынке.

