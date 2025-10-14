Путин провел рабочую встречу с главой «Норникеля» Потаниным

Президент России Владимир Путин принял с докладом главу компании «Норильский никель» Владимира Потанина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Потанин поблагодарил главу государства за награду, которой была удостоена компания в свое 90-летие, — орден за трудовую доблесть. Он отметил, что компания полностью покрывает внутренние потребности России в платиноидах, золоте и редких металлах, а избытки успешно реализуются на внешнем рынке.

По его словам, сейчас «Норникелю» приходится работать в условиях снижения мировых цен на продукцию, нарушений логистических и платежных цепочек, а также необходимости переориентироваться на новые и непривычные для компании рынки, но компания с этими трудностями справляется благодаря помощи государства.

«Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

