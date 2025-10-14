На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел рабочую встречу с главой «Норникеля» Потаниным

Путин принял с докладом главу «Норникеля» Потанина
true
true
true
close
«Интеррос»

Президент России Владимир Путин принял с докладом главу компании «Норильский никель» Владимира Потанина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Потанин поблагодарил главу государства за награду, которой была удостоена компания в свое 90-летие, — орден за трудовую доблесть. Он отметил, что компания полностью покрывает внутренние потребности России в платиноидах, золоте и редких металлах, а избытки успешно реализуются на внешнем рынке.

По его словам, сейчас «Норникелю» приходится работать в условиях снижения мировых цен на продукцию, нарушений логистических и платежных цепочек, а также необходимости переориентироваться на новые и непривычные для компании рынки, но компания с этими трудностями справляется благодаря помощи государства.

«Норильский никель» является крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, а также ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.

Ранее глава «Норникеля» назвал оптимальный курс доллара для российского бюджета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами