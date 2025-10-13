Банк России понизил курсы доллара и евро

Банк России установил курсы доллара и евро на 14 октября 2025 года. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Курс американской валюты был снижен с 81,1898 рубля до 80,8548 рубля. При этом евро подешевел на 13 копеек — до 93,9181 рубля.

Также курс юаня понизили на 8 копеек — до 11,2816 рубля.

До этого аналитики финансового рынка, опрошенные газетой «Известия», спрогнозировали, что курс рубля по отношению к доллару и юаню может продолжить ослабление в четвертом квартале 2025 года, достигнув уровня 90–95 рублей за доллар.

В третьем квартале доллар укрепился по отношению к рублю примерно на 5%, а юань подорожал на 60 копеек. Несмотря на это, рубль сохраняет относительную силу благодаря высоким процентным ставкам и действию валютного контроля. Однако в наступившем квартале ситуация может измениться.

Ранее россиянам рассказали, когда выгоднее покупать валюту.