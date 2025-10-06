На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитики спрогнозировали курс рубля на четвертый квартал 2025 года

Владимир Трефилов/РИА Новости

Курс рубля по отношению к доллару и юаню может продолжить ослабление в четвертом квартале 2025 года, достигнув уровня 90–95 рублей за доллар. Такой прогноз дали аналитики финансового рынка, опрошенные «Известиями».

В третьем квартале доллар укрепился по отношению к рублю примерно на 5%, а юань подорожал на 60 копеек. Несмотря на это, рубль сохраняет относительную силу благодаря высоким процентным ставкам и действию валютного контроля. Однако в наступившем квартале ситуация может измениться.

Среди ключевых факторов давления на рубль аналитики называют снижение ключевой ставки ЦБ до 17%, сокращение профицита текущего счета платежного баланса с $63,9 млрд в 2024 году до $33–38 млрд по итогам текущего года, а также увеличение спроса на валюту со стороны импортеров.

«Быстрое снижение ставки ослабляет курс рубля. В перспективе IV квартала мы ожидаем, что пара доллар/рубль будет постепенно сдавать позиции, сначала будет достигнут рубеж 86,5 рубля, а после этого вероятно повышение курса доллара в район 90 рублей», — отметил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Дополнительное давление на российскую валюту оказывает восстановление спроса на валюту в результате смягчения денежно-кредитной политики. По словам экспертов, средняя ключевая ставка за последний квартал года может оказаться около 16,6% против 20,9% в первом полугодии.

Ранее финансист рассказал о судьбе рубля до середины октября.

