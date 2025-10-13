Финансист спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

Поддержку рублю в настоящее время продолжают оказывать продажи валюты в рамках бюджетного правила, которые помогают нивелировать нестабильность экспортных доходов. В то же время на стороне юаня — возвращение экономики Китая после праздничных каникул. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Между тем неопределенности юаню могут добавить свежие данные по снижению рынка недвижимости КНР. Оно идет более резко, чем прогнозировалось экспертами, что способно затормозить восстановление этого сектора в текущем году», — отметил эксперт.

Торговый диапазон юаня с 13 по 17 октября составит 11,25-11,5 рублей, спрогнозировал Тимошенко.

Согласно данным аналитиков финансового рынка, опрошенных газетой «Известия», курс рубля по отношению к американской и китайской валютам может продолжить ослабление в четвертом квартале 2025 года, достигнув уровня 90–95 рублей за доллар.

В третьем квартале доллар укрепился по отношению к рублю примерно на 5%, а юань подорожал на 60 копеек. Несмотря на это, рубль сохраняет относительную силу благодаря высоким процентным ставкам и действию валютного контроля. Однако в наступившем квартале ситуация может измениться, отмечают специалисты.

