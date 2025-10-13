Россиян предупредили о подорожании узбекской черешни

Узбекская черешня в России подорожает на 7–10% во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым, спрогнозировала для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Светлана Ильяшенко.

«Поскольку во втором полугодии в целом предложение свежей черешни сократится, а спрос станет менее интенсивным, вероятно, цены на узбекскую черешню во втором полугодии 2025 года вырастут на 7–10% из-за сокращения предложения, зависимости от импорта и общих инфляционных факторов в аграрном секторе. Россия производит лишь около 10% потребляемой черешни, остальное импортируется. Данные Национального комитета по статистике Узбекистана указывают, что за период с января по июль 2025 года Узбекистан экспортировал 25,2 тыс. тонн черешни, из которых 18,2 тыс. тонн (72,2%) были поставлены в Россию», — отметила Ильяшенко.

По ее словам, другие крупные импортеры, такие как Казахстан (3,6 тыс. тонн) и Киргизия (2,7 тыс. тонн), значительно уступают России по объемам закупок. Весенние заморозки в конце апреля–начале мая 2025 года повредили урожай черешни в ключевых регионах России (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область), причем потери урожая в некоторых районах оценивались в более чем 50%, посетовала Ильяшенко.

Она заключила, что во втором полугодии основными поставщиками свежей черешни становятся Турция, Сербия и Азербайджан. Также ряд стран Южной Америки (Чили, Аргентина) вносят свой вклад в увеличение поставок, но их продукция имеет более высокую стоимость из-за логистических расходов и таможенных пошлин (базовая ставка составляет 5% от таможенной стоимости), подытожила экономист.

В июне 2025 года 1 кг узбекской черешни в московских магазинах стоил в среднем от 499 до 800 рублей.

Согласно статистике Росстата, годовая инфляция по состоянию на 6 октября составила 8,11% против 8,01% на 29 сентября.

