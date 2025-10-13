На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании узбекской черешни

Экономист Ильяшенко: узбекская черешня в РФ подорожает на 7-10% в июле-декабре
close
Depositphotos

Узбекская черешня в России подорожает на 7–10% во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым, спрогнозировала для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Светлана Ильяшенко.

«Поскольку во втором полугодии в целом предложение свежей черешни сократится, а спрос станет менее интенсивным, вероятно, цены на узбекскую черешню во втором полугодии 2025 года вырастут на 7–10% из-за сокращения предложения, зависимости от импорта и общих инфляционных факторов в аграрном секторе. Россия производит лишь около 10% потребляемой черешни, остальное импортируется. Данные Национального комитета по статистике Узбекистана указывают, что за период с января по июль 2025 года Узбекистан экспортировал 25,2 тыс. тонн черешни, из которых 18,2 тыс. тонн (72,2%) были поставлены в Россию», — отметила Ильяшенко.

По ее словам, другие крупные импортеры, такие как Казахстан (3,6 тыс. тонн) и Киргизия (2,7 тыс. тонн), значительно уступают России по объемам закупок. Весенние заморозки в конце апреля–начале мая 2025 года повредили урожай черешни в ключевых регионах России (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область), причем потери урожая в некоторых районах оценивались в более чем 50%, посетовала Ильяшенко.

Она заключила, что во втором полугодии основными поставщиками свежей черешни становятся Турция, Сербия и Азербайджан. Также ряд стран Южной Америки (Чили, Аргентина) вносят свой вклад в увеличение поставок, но их продукция имеет более высокую стоимость из-за логистических расходов и таможенных пошлин (базовая ставка составляет 5% от таможенной стоимости), подытожила экономист.

В июне 2025 года 1 кг узбекской черешни в московских магазинах стоил в среднем от 499 до 800 рублей.

Согласно статистике Росстата, годовая инфляция по состоянию на 6 октября составила 8,11% против 8,01% на 29 сентября.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами