Мошенники продали десяткам туристов фиктивные туры в Египет. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По словам пострадавших, менеджер компании «Море-Мания» предлагала им купить со скидкой изначально стоивший 400 тыс. рублей тур. Женщина представлялась как Юлия и быстро отвечала «клиентам». Когда дело дошло до оплаты, она попросила их перевести средства на два отдельных ИП, что смутило россиян.

В какой-то момент после оплаты Юлия перестала выходить на связь, а затем отключила мобильный номер. В итоге пострадавшие остались без обещанных туров и денег. Представители «Море-Мании» заявили, что Юлия занималась мошенничеством от их лица.

До этого руководитель направления туров в сервисе путешествий Туту рассказал «Газете.Ru», что перед бронированием тура нужно изучить отзывы об отеле и перевозчике на независимых площадках.

Также он призвал с осторожностью относиться к рекламе, которая обещает космические скидки, а также помнить, что периодически появляются поддельные сайты, которые копируют ресурсы известных компаний и агрегаторов, привлекая выгодными ценами.

