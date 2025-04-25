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В России активизировались мошенники перед началом туристического сезона

Эксперт Зиядинов: мошенники предлагают туры по цене сильно ниже рыночной
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brajianni/Shutterstock/FOTODOM

Скоро начнется активный туристический сезон: майские праздники и отпуска уже не за горами. Но даже тщательно спланированная поездка может обернуться неожиданностями. Эмиль Зиядинов, руководитель направления туров в сервисе путешествий Туту, рассказал «Газете.Ru», как обезопасить свой отпуск от неприятных сюрпризов.

Перед бронированием тура изучите отзывы об отеле на независимых площадках. Используйте поисковики, тематические сайты и форумы.

«Читайте свежие отзывы: они подскажут, в каком состоянии номерной фонд и оборудование, как организовано питание и сколько на самом деле идти до моря», — рекомендует эксперт.

При выборе туроператора обращайте внимание на формальные признаки: компания должна быть зарегистрирована как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также состоять в Едином федеральном реестре туроператоров. Без этого фирма не может осуществлять туристическую деятельность. По словам Зиядинова, если туроператор соответствует этим критериям и давно работает на рынке, выше шансы, что он будет быстро решать ваши запросы — от замены номера до продления брони.

Во время активного сезона, как правило, активизируются аферисты — поэтому важно тщательно проверять компанию-партнера.

«К примеру, можно спокойно бронировать туры на сайтах-агрегаторах, ведь они работают с проверенными компаниями или сами имеют лицензию туроператора. Кроме того, он всегда предоставляет дополнительную информацию — от курса валют до прогноза погоды», — объясняет Зиядинов.

С осторожностью стоит относиться к рекламе, которая обещает космические скидки. Периодически появляются поддельные сайты, которые копируют ресурсы известных компаний и агрегаторов, привлекая выгодными ценами.

«Если цена тура сильно ниже рыночной, это повод насторожиться. Кроме того, никогда не переводите деньги на личные карты менеджеров, директоров турофисов или других физических лиц. Ведь в случае судебного разбирательства доказать свою правоту будет крайне сложно», — предупреждает эксперт сервиса путешествий Туту.

Если все же по приезде вы столкнулись с несоответствием условий — например, номер оказался в неприемлемом состоянии, действуйте по порядку. Сфотографируйте проблему, сделайте запрос туроператору, сохраняйте переписку и все ответы.

«Если туроператор нарушил условия договора, турист имеет право требовать компенсацию. Главное — фиксировать все, что идет вразрез с договором. Тогда свои права можно будет отстоять», — резюмирует Зиядинов.

Ранее россияне рассказали о планах на майские праздники.

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