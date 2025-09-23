На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали, что яйца продолжат дешеветь

Финансист Трепольский: яйца в России подешевеют на 5–10% во втором полугодии
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Цены на куриные яйца в российских магазинах снизятся на 5–10% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«С большой долей вероятности снижение цен на яйца, вероятно, замедлится, но не остановится полностью. Рынок уже достиг точки насыщения, и дальнейшее резкое падение цен маловероятно. Производители будут стремиться стабилизировать ситуацию, возможно, даже сокращая объемы производства, чтобы избежать убытков. Уже наблюдается падение цен на яйца на 26,5%. Дальнейшее снижение, скорее всего, будет менее драматичным. К началу 2026 года цены могут выйти на плато или даже немного вырасти в связи с сезонным спросом (например, перед Новым годом)», — отметил Трепольский.

По его словам, даже при значительном снижении цен на яйца потребление не увеличится пропорционально. Люди не станут есть в два раза больше яиц только потому, что они подешевели, пояснил эксперт.

Он добавил, что текущего объема производства более чем достаточно для покрытия любого потенциального роста спроса на яйца — производство превышает потребление на 20%, что создает значительный запас. Даже если спрос вырастет на 5–10%, это не вызовет дефицита, заключил Трепольский.

По данным Минсельхоза РФ, яйца подешевели на 26,5% за год.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевело подсолнечное масло.

