Starbucks зарегистрировал новый бренд в России

Ушедшая из России американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала в Роспатенте товарный знак со своим логотипом, под которым можно продавать еду и напитки. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Американская компания Starbucks Corporation сегодня, 1 октября, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак со своим логотипом. Исключительные права на него будут действовать до мая 2034 года. Бренд можно будет использовать для следующих товаров и услуг: услуги ресторанов, кафе, кафетериев, закусочных, кофе-баров, чайных баров, чайных домиков и ресторанов с едой на вынос; услуги баров; услуги кейтеринга; услуги по приготовлению пищи и напитков; услуги предоставления напитков на договорной основе; услуги ресторанов с программой лояльности, предоставляющей привилегии постоянным клиентам», — сообщили в сервисе.

Там напомнили, что Starbucks ушел из России в 2022 году. Компания работала в РФ под юридическим лицом ООО «Кофе Сирена», учредителем которого является кипрская организация «ШАЯ КОФЕ ЛИМИТЕД». Выручка организации с 2021 года снизилась почти в 180 раз — с 5,2 млрд рублей до 29 млн рублей. По итогам 2024 года убыток компании составил 86 млн рублей.

