Бывшая «Данон Россия» решила сменить корпоративное название

Компания Health & Nutrition сменит корпоративное название на «Логика молока»
Freepik.com

Руководство компании Health & Nutrition, которая до сентября 2023 года называлась «Данон Россия», приняло решение о смене корпоративного названия на «Логику молока». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Оно (новое название — «Газета.Ru») будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании», — говорится в заявлении.

Из него следует, что у компании также изменятся логотип. Он будет представлять собой зеленую каплю молока.

Как рассказали в пресс-службе, решение о смене публичного наименования компании и логотипа не повлияет на портфель брендов и доступность продукции. То же касается бизнес-процессов в компании.

По данным агентства, изменение корпоративного бренда связано с завершением локализации бывшей «Данон Россия». При этом на текущем этапе сменится лишь публичное название компании, ее реквизиты и официальные наименования юридических лиц останутся прежними.

19 сентября генеральный директор Health & Nutrition Якуб Закриев рассказал, что молочная промышленность России становится привлекательной сферой для молодых специалистов. Он пояснил, что на это повлияли рост заработных плат, улучшение условий труда, цифровизация и создание новых образовательных программ.

Ранее в Health & Nutrition оценили возможность возвращения французской компании Danone на российский рынок.

