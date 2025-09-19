В Health & Nutrition отметили приток молодежи в молочную промышленность

Молочная промышленность России становится привлекательной сферой для молодых специалистов. Об этом заявил генеральный директор Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») Якуб Закриев.

По его словам, на это повлияли рост зарплат, улучшение условий труда, цифровизация и новые образовательные программы.

«Сегодня средняя зарплата на современных молочных заводах уже выше среднероссийской, сотрудники получают достойный соцпакет и доступ к дополнительному обучению. Похожие тренды наблюдаются во всей отрасли», — сказал Закриев.

Также он привел данные Росстата, согласно которым за 2017–2024 годы средние зарплаты в пищевой промышленности выросли на 135%, тогда как в среднем по экономике прирост составил 127%. При этом в последние два года темпы ускорились: +17% в 2023 году и +24% в 2024-м против +15% и +19% по экономике в целом.

«Это говорит о том, что пищевая отрасль конкурентна и может бороться за сильных соискателей даже в условиях жесткой конкуренции на рынке труда», — добавил Закриев.

По его словам, структурные изменения в отрасли также способствуют притоку молодых кадров. Так, молочная промышленность активно переходит от ручного труда к высокотехнологичным процессам.

Также в H&N действует программа «Школа операторов», где грузчики и комплектовщики осваивают работу на современных линиях. При этом средний возраст работников отрасли заметно снизился — в ключевых подразделениях каждый второй специалист младше 35 лет.

«В частности, в компании H&N сегодня работает более 5,5 тыс. человек, при этом средний возраст сотрудников составляет 39 лет – это меньше, чем в среднем по отрасли, и даже по экономике в целом», — отметил Закриев.

По его словам, четверть коллектива (26%) работает в компании более 10 лет, а средний возраст таких сотрудников – 46 лет.

«Можно смело сказать, что мы – компания «молодых ветеранов», — подчеркнул Закриев.

Также компания активно сотрудничает с молодежью через проект «Стажировки на заводах», позволяющий студентам погрузиться в производственные процесс. Кроме того, H&N поддерживает целевое обучение в вузах.

«Когда студенты или стажеры видят, что их сверстники становятся инженерами или биотехнологами, они понимают: в молочной промышленности есть будущее», — отметил Закриев.