Эксперт: отмена льгот станет ударом по российской IT-отрасли

В России намерены повысить тарифы страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, а также отменить льготы по НДС при покупке ПО из отечественного реестра. Это станет для отрасли серьезным ударом в момент, когда и без того ситуация складывается непросто, считает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Залатать бюджетные дыры такое решение не поможет, заявил он в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт усомнился в необходимости ломать налоговую систему, предупредив, что это скажется не только на мелком бизнесе, но и на крупном. Он напомнил, что сегодня дефицит бюджета достигает 4,5 трлн рублей, отметив, что, по планам, банковская сфера в этом году принесет порядка 4 трлн рублей, а нефтяной демпфер составит 3 трлн рублей. По мнению Клименко, именно это должно стать источником покрытия дефицита, а не попытка увеличить доходы с IT.

«Происходит самый сильный удар по IT-отрасли в тот момент, когда у нее крайне тяжелое состояние – с кадрами, с инвестициями в будущее», — заявил эксперт.

Подобные шаги, по его мнению, могут принести результаты, но лишь на первых порах, когда бизнес переложит выросшие затраты на потребителей. При этом часть компаний уйдет с рынка, заключил Клименко.

Напомним, до этого глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил согласование планов по повышению тарифа страховых взносов для IT-компаний с 7,6% до 15%, а также по отмене льготы по НДС при покупке программного обеспечения из российского реестра. При этом он подчеркнул, что курс на поддержку IT-сектора сохраняется. Для компаний отрасли страховые взносы останутся вдвое ниже, чем в других сферах, будут действовать налоговые льготы на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.

В то же время министр согласился, что сокращение объема льгот стало неожиданным для многих компаний, которым теперь предстоит оперативно пересматривать продуктовые планы и адаптировать их к новым условиям.

Ранее в Минцифры назвали прогнозы по росту доли IT-отрасли в ВВП России.