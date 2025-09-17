В Минцифры назвали прогнозы по росту доли IT-отрасли в ВВП России

В Минцифры выразили надежду, что доля российского IТ-сектора в структуре ВВП превысит 2,5% в текущем году. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на Kazan Digital Week 2025.

«В 2025 году мы очень надеемся превысить показатель 2,5% доли отрасли в ВВП», — сказал Шадаев.

Министр добавил, что в этом году IТ по доле в ВВП должно вырасти двукратно с 2019 года. Он также напомнил, что в прошлом году вклад IТ-сектора в ВВП России вырос на 0,3 п.п.

Кроме того, министр подчеркнул, количество IТ-специалистов уже превысило отметку в 1 млн человек, показатель за пять лет вырос в два раза.