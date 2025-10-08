На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

Юрист Голощапов: с 1 ноября ряд долгов с россиян начнут взыскивать без суда
true
true
true
close
Shutterstock/KieferPix

В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с физических лиц, некоторые долги будут взыскивать без суда. Об этом сообщил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов агентству «Прайм».

Новый порядок коснется в первую очередь долгов по НДФЛ, транспортному и имущественному налогу, а также кредитов, займов или расписок.

Согласно новым правилам, когда долг считается бесспорным, налоговый орган направляет гражданину требование об оплате, и если этого не происходит, то налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании долга и приставы начнут исполнительное производство.

Долг будет списываться с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгметаллах и цифровых рублях. При отсутствии денежных средств будет изыматься имущество гражданина: автомобили, квартиры, земельные участки.

Согласно законодательству, задолженность не может взиматься с социальных выплат, а также превышать половину суммы поступлений на счет.

При этом налогоплательщик может подать жалобу, тогда его случай будет рассматриваться судом.

1 октября депутат Александр Якубовский предложил изымать у россиян и передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о заморозке долгов жителей прифронтовых регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами