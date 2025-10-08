Юрист рассказал, с кого начнут взыскивать долги без суда с 1 ноября

Юрист Голощапов: с 1 ноября ряд долгов с россиян начнут взыскивать без суда

В России с 1 ноября изменится порядок взыскания долгов с физических лиц, некоторые долги будут взыскивать без суда. Об этом сообщил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов агентству «Прайм».

Новый порядок коснется в первую очередь долгов по НДФЛ, транспортному и имущественному налогу, а также кредитов, займов или расписок.

Согласно новым правилам, когда долг считается бесспорным, налоговый орган направляет гражданину требование об оплате, и если этого не происходит, то налоговая в течение шести месяцев примет решение о взыскании долга и приставы начнут исполнительное производство.

Долг будет списываться с банковских счетов, электронных кошельков, вкладов в драгметаллах и цифровых рублях. При отсутствии денежных средств будет изыматься имущество гражданина: автомобили, квартиры, земельные участки.

Согласно законодательству, задолженность не может взиматься с социальных выплат, а также превышать половину суммы поступлений на счет.

При этом налогоплательщик может подать жалобу, тогда его случай будет рассматриваться судом.

1 октября депутат Александр Якубовский предложил изымать у россиян и передавать государству квартиры с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о заморозке долгов жителей прифронтовых регионов.