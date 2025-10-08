На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Финансист Шепелев: доллар будет стоить 81–84 рубля на следующей неделе
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе доллар может стоить 81–84 рубля, евро — 95–98 рублей, юань – 11,25–11,75 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Давление на рубль от смягчения денежно-кредитных условий среднесрочно будет более слабым, чем предполагалось ранее. Прогнозная траектория ключевой ставки на ближайшие месяцы заметно изменилась — теперь к концу года ожидается лишь минус 100 базисных пунктов, до 16%. Причем, вероятнее всего, в октябре «ключ» останется неизменным. Это значит, что рублевые сбережения будут привлекательными дольше, а кредитование, в том числе под импорт, будет сдерживаться», — отметил Шепелев.

Но накопленный эффект от уже проведенных этапов снижения ключевой ставки, рост импорта и сокращение экспортной выручки не позволят рублю развивать укрепление, а скорее будут вести курсы валют выше, уверен финансист. Он добавил, что дополнительно на все рублевые активы давит ухудшившийся геополитический фон — о продолжении мирных переговоров по Украине по-прежнему новостей нет, санкционные вызовы усилились.

7 октября доллар стоил более 81 рубля, евро — более 95 рублей, юань — более 11,3 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин оценил влияние шатдауна в США на курс доллара.

