Стало известно, сколько жителей Москвы готовы работать на заводе

Более половины опрошенных жителей Москвы (67%) либо не против работы на заводе, либо относятся к такой занятости положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного hh.ru и Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

7% считают работу на заводе перспективной, еще 22% в целом не против трудиться в промышленном секторе, но если другие факторы будут устраивать. Для 38% респондентов это обычная работа. Треть опрошенных не считают эту карьеру подходящей для себя.

Среди элементов «идеального производства» участники опроса назвали три главных: почти 60% в первую очередь обозначили чистоту и порядок, 49% — современное здание с высокими потолками и естественным освещением, 47% — наличие столовой с качественным питанием.

«К 2030 году промышленная инфраструктура Москвы увеличится более чем вдвое и превысит 25 млн квадратных метров. При этом речь идет не о привычных цехах прошлого, а о современных комплексах, которые проектируются как комфортная и безопасная среда, сочетающая просторные и светлые производственные помещения, высокотехнологичное оборудование и развитую инфраструктуру для сотрудников. Такие предприятия становятся местом, где комфортные условия труда напрямую связаны с возможностями для профессионального роста», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Только 22% полагают, что «идеальное помещение» завода должно располагаться в промышленной зоне на окраине города. Половина опрошенных уверены, что локация не играет роли: это может быть и промышленный парк, и специальное здание в городской черте. Важнее, какие технологии используются в цехах и экологичность производства. И если вреда нет — то и располагаться, по их мнению, предприятие может, где угодно.

В опросе приняли участие более 1 тыс. жителей Москвы.

