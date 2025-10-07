На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Евросоюзе придумали, как спасти свою сталелитейную промышленность

FT: Евросоюз хочет повысить пошлины на импорт стали со всего мира до 50%
true
true
true
close
Carlos Osorio/Reuters

Евросоюз рассматривает возможность введения 50-процентных пошлин на импорт стали со всего мира для долгосрочной защиты своей сталелитейной отрасли. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в структурах ЕС.

По словам одного из представителей Брюсселя, у Европы не осталось других вариантов для сохранения производства стали. В противном случае ЕС рискует «лишиться сталелитейной промышленности», отметил чиновник.

Сейчас в Евросоюзе действуют 25-процентные пошлины, введенные в 2018 году в ответ на аналогичные меры США. Срок действия этих ограничений истекает летом 2026 года. По данным FT, эффективность этих мер оказалась низкой из-за увеличения беспошлинных квот.

План Еврокомиссии также предусматривает сокращение общего объема импорта стали до 18 млн тонн в год — это примерно вдвое меньше уровня 2013 года. Квоты будут варьироваться по видам продукции и могут пересматриваться в ходе переговоров.

В Брюсселе считают, что повышение пошлины до 50% станет ответом на усиление протекционизма в США и наращивание Китаем поставок дешевой стали.

Гендиректор ассоциации UK Steel Гарет Стейс заявил в беседе с FT, что планы ЕС вызывают у Лондона серьезную обеспокоенность. По его словам, около 80% экспорта стали из Великобритании идет в страны Евросоюза, и введение пошлин может нанести ощутимый удар по британским производителям.

Ранее сообщалось, что ЕС не стал вносить российский никель в новый пакет санкций из-за его использования в европейском ВПК.

