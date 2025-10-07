На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России резко подорожал один вид сыра

Экономист Абрамов: «Фетакса» в России подорожала более чем на 14% за неделю
true
true
true
close
Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Плавленый сырный продукт «Фетакса» в российских магазинах подорожал на 14,4% за неделю с 30 сентября по 4 октября и на 38,6% в годовом выражении, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек за неделю выросло на 1,0% по сравнению с его снижением на 0,2% неделю назад. С 30 сентября по 4 октября снизились цены на морковь
(–7,7%) и сок апельсиновый J7 (–6,7%). Помимо «Фетаксы», подорожали бананы (+8,3%) и куриные тушки бренда «Каждый день» (+5,3%). Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 6,8% по сравнению с его ростом на 6,6% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), апельсиновый сок J7 (+27,3%), куриные тушки (+17,6%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), яйца «Окские» категории С1 (+10,6%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,9%) и белый хлеб (+4,8%).

За год подешевели сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (–24,0%), детский мармелад Fruit-Tella (–23,7%), бананы (–18,8%), морковь (–7,7%), чай черный «Акбар» (–4,9%) и сельдь «Матиас» (–2,8%).

По данным Минэкономразвития РФ, годовая инфляция в России с 23 по 29 сентября 2025 года достигла 8,01%, ускорившись с 7,99% неделю назад.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.

