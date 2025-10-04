Зумеры рассказали, сколько у них банковских карт

Половина молодых россиян до 25 лет оформляют себе дебетовую карту в подростковом возрасте. Большинство зумеров пользуются двумя-тремя картами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ к форуму FINOPOLIS 2025 (есть у «Газеты.Ru»).

У 27% молодых людей активна лишь одна карта, тогда как у 16% их четыре и больше.

Региональная картина заметно различается: в Северо-Западном округе каждый второй обходится одной картой, в Южном — 83% предпочитают держать две–три карты, а в Центральном округе чаще пользуются четырьмя и более картами.

Банк для первой карты молодежь в основном выбирает сама: 37% советовались с близкими, но окончательное решение принимали самостоятельно. Еще около трети делали свой выбор полностью самостоятельно. 27% полностью доверились семье и друзьям.

Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи:

● Удобное мобильное приложение (выбрали 60% опрошенных);

● Бесплатное обслуживание (55%);

● Программа лояльности и бонусы (47%);

● Скорость обслуживания и удобство сервисов (35%);

● Стильный дизайн карты (17%).

Для 75% опрошенных молодых людей при выборе банка ключевым фактором становится отношение к бренду. Особенно высок этот показатель в Южном округе (89%), Центральном (86%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%).

Чаще всего молодежь расплачивается картой в супермаркетах и офлайн-магазинах — так ответили 53% респондентов. На онлайн-покупки приходится 21% операций, еще 10% используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что платежи россиян станет проще отслеживать.