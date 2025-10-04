Зумеры рассказали, сколько у них банковских карт

Половина молодых россиян до 25 лет оформляют себе дебетовую карту в подростковом возрасте. Большинство зумеров пользуются двумя-тремя картами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВТБ к форуму FINOPOLIS 2025 (есть у «Газеты.Ru»).
У 27% молодых людей активна лишь одна карта, тогда как у 16% их четыре и больше.
Региональная картина заметно различается: в Северо-Западном округе каждый второй обходится одной картой, в Южном — 83% предпочитают держать две–три карты, а в Центральном округе чаще пользуются четырьмя и более картами.
Банк для первой карты молодежь в основном выбирает сама: 37% советовались с близкими, но окончательное решение принимали самостоятельно. Еще около трети делали свой выбор полностью самостоятельно. 27% полностью доверились семье и друзьям.
Результаты опроса показали, какие факторы влияют на выбор первой карты у молодежи:
● Удобное мобильное приложение (выбрали 60% опрошенных);
● Бесплатное обслуживание (55%);
● Программа лояльности и бонусы (47%);
● Скорость обслуживания и удобство сервисов (35%);
● Стильный дизайн карты (17%).
Для 75% опрошенных молодых людей при выборе банка ключевым фактором становится отношение к бренду. Особенно высок этот показатель в Южном округе (89%), Центральном (86%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (80%).
Чаще всего молодежь расплачивается картой в супермаркетах и офлайн-магазинах — так ответили 53% респондентов. На онлайн-покупки приходится 21% операций, еще 10% используют карту для оплаты проезда в общественном транспорте.
