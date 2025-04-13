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В России могут начать маркировать игрушки по новым стандартам

«Известия»: в России хотят маркировать игрушки по новому стандарту
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Госдуме и Роскачестве предлагают начать маркировать игрушки, которые не прошли социально-психологическую экспертизу в соответствии с новым национальным стандартом. Об этом пишет газета«Известия» со ссылкой на экспертов.

Как рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина, маркировка поможет сделать выбор как родителям, так и розничным сетям, которые занимаются реализацией детских товаров.

Издание отмечает, что подготовленный в Роскачестве новый национальный стандарт маркировки предусматривает особые социально-психологические критерии, которым должны будут соответствовать игрушки.

Перечень устанавливает, что детские игрушки не должны изображать сцены жестокости и насилия, а также побуждать детей к совершению антиобщественных действий. Кроме того, игрушки не должны вызывать у детей страх или панику.

«При нарушении хотя бы одного из 10 критериев товар будет специальным образом маркирован», — отметила Рашина.

Как отмечает газета, с 1 июня 2025 года введенная система «Честный знак» будет обязательной для маркировки новых игрушек.

В марте депутат Госдумы Алексей Говырин, который выступает от фракции «Единая Россия», направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах. По словам парламентария, на коробках с такими игрушками стоит знак «4+», который означает, что подобная кукла предназначена для детей старше 4 лет. Однако подобная игрушка может нанести психологический вред ребенку, считает Говырин.

Ранее психолог предупредила о вреде, который «бежевые мамы» наносят детям.

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