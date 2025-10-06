«Оштрафуют и закроют»: в РФ опровергли данные о массовом контрафакте ювелирки

Сообщение о том, что якобы каждое пятое ювелирное украшение в российских магазинах – это подделка, не соответствует действительности. На самом деле попасться на таком обмане слишком дорого – это грозит внушительным штрафом и закрытием магазина, поэтому так рисковать станут лишь немногие, заявил НСН ювелир, блогер Олег Моргун.

До этого газета «Известия» написала со ссылкой на экспертов, что объем контрафакта на ювелирном рынке РФ оценивается в 15–20% от всего рынка — это 56 млрд рублей, а каждое пятое украшение может оказаться подделкой. Для решения проблемы власти хотят ужесточить правила продажи ювелирки – в частности, магазины обяжут размещать печатную «памятку потребителя» о способах проверки украшений, уточняет издание.

Моргун не согласился с выводами экспертов, назвав данные о контрафакте преувеличенными.

«Сообщение о том, что каждое пятое ювелирное украшение на полках магазинов может оказаться поддельным в нынешних реалиях кажется каким-то бредом или абсурдом. На подделку в нормальных магазинах нарваться невозможно. В нынешнее время попасться на подделке очень дорого стоит», — подчеркнул ювелир.

По его словам, в условиях сегодняшнего «плотного» рынка никто не будет решаться на подделку и рисковать заработанной годами репутацией за условные 50 тыс. рублей. Причем если раньше за такие нарушения могли «пожурить» и наложить небольшой штраф, то сегодня и сумма санкции будет значительной, и магазину грозит закрытие, подчеркнул эксперт.

Желающим приобрести ювелирные украшения и не нарваться на подделку он посоветовал выбирать проверенные магазины, крупные сети с репутацией на рынке.

До этого участники рынка спрогнозировали снижение объема продаж ювелирных изделий после всплеска потребительской активности в прошлом году. Как сообщил глава сети «Sokolov» Николай Поляков, по итогам 2024 года суммарные объемы продаж ювелирных украшений в России выросли примерно на 26%, до 461 млрд рублей. Однако из-за сильного повышения цен на сырье выросла и себестоимость производства ювелирных украшений, на фоне чего по итогам текущего года объем роста продаж ювелирных украшений на территории России может замедлиться до 12%.

