В России предрекли падение продаж ювелирных изделий

Темпы роста объема продаж ювелирных изделий в России существенно замедлятся в 2025 году после всплеска потребительской активности в прошлом году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз участников рынка.

Как сообщил глава сети «Sokolov» Николай Поляков, по итогам 2024 года суммарные объемы продаж ювелирных украшений в России выросли примерно на 26%, до 461 млрд рублей. Он связал такую динамику с ростом биржевых цен на драгоценные металлы. По данным Банка России, котировки золота за год выросли на 45%, до 8551,7 рубля за грамм, а серебра — на 46%, до 96,9 рубля.

Однако из-за сильного повышения цен на сырье выросла и себестоимость производства ювелирных украшений, отметил Поляков. Следствием этих факторов стал рост розничных цен на эту продукцию. За первые девять месяцев 2024 года средний чек в российских сетях увеличился на 17%, до 8,6 тысячи рублей.

При этом в 2025 году, ожидает Поляков, объем роста продаж ювелирных украшений на территории России замедлится до 12%. Этому, по его словам, будет способствовать корректировка мировых цен на золото.

Осенью в пресс-службе SOKOLOV сообщили, что по итогам первого квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 199 млрд рублей, что на 29,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее россиянам раскрыли секреты ухода за ювелирными изделиями.