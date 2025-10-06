На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор назвал «золотое правило» кредиток

Профессор Юденков: зарплата должна втрое превышать сумму на кредитке
Freepik

«Золотое правило» кредитных карт заключается в том, что заработная плата должна быть в три раза выше суммы на ней. Об этом рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков, передает Pravda.Ru.

По его словам, правильная оценка финансовых возможностей позволит избежать долговой ямы и не навредит семейному бюджету. Эксперт отметил, что банки стали реже выдавать карты с льготными условиями, потому что пользователи предпочитают погашать долг до окончания льготного периода.

«Банки становятся более строгими в выдаче кредиток: если вы не пользуетесь картой активно, они могут значительно снизить лимит. Если клиент только снимает наличные и не делает покупок, для банка он становится невыгодным», — добавили в сообщении.

Экономист и финансовый аналитик Александр Лежава до этого говорил, что одной из ловушек кредитных карт является длительный льготный период, когда держатель может оплачивать только минимальный платеж или отложить погашение. По его словам, в результате после окончания этого периода банки начисляют высокие штрафные проценты, из-за чего задолженность быстро увеличивается.

Ранее эксперт объяснил массовое обнуление банками лимитов по кредитным картам.

