Решетников сообщил о влиянии высоких ставок на показатели предприятий

Решетников: высокие ставки повлияли на потенциал роста экономики
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Высокие ставки оказали влияние на показатели предприятий и всю российскую экономику. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике, передает ТАСС.

В данный момент наблюдается постепенное замедление инфляции в результате совместных действий правительства и Банка России. Обратная сторона борьбы с инфляцией — жизнь в условиях высоких ставок, отметил он.

«Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло и на потенциал роста экономики», — сказал министр.

Решетников добавил, что ключевым внутренним риском остается траектория смягчения денежно-кредитных условий.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку до 17%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что Центробанк выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением.

3 октября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что давление с призывами быстрее снижать ключевую ставку может негативно влиять на инфляционные ожидания.

Ранее эксперты сочли хорошим показателем дефицит российского бюджета в 3,7 трлн рублей.

