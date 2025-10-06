Россиянам раскрыли пять эффективных шагов к повышению зарплаты

Специалист Чукина: для повышения зарплаты нужно выстроить стратегию в пять шагов

Чтобы добиться на работе повышения зарплаты, необходимо ориентироваться на пять основных шагов и выстроить в соответствии с ними стратегию. Начать важно с тщательной подготовки и анализа ситуации на рынке труда – это первый шаг, рассказала RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина.

Изучение ситуации на рынке труда позволит понять, каков на данный момент средний уровень зарплаты в конкретной отрасли. Проводя анализ, нужно составить список своих достижений и обозначить вклад в развитие компании, чтобы можно было оперировать этими данными в разговоре с руководителем, отметила Чукина.

Вторым шагом она назвала формулировку своей ценности как сотрудника. При этом важно чётко ответить, почему компании выгодно инвестировать средства в конкретного специалиста, так как речь идёт не просто о просьбе повысить зарплату, а доказать, что начальство получит выгоду от такого решения.

Третий важный шаг – это изначальное определение цели разговора – руководитель с первых секунд должен понимать, о чём идёт речь. При этом важно не отказываться от альтернативных вариантов, предложенных компанией – например, повышение зарплаты через определённое время, назначение дополнительных бонусов – таких, как расширение ДМС или переход на удалёнку.

Четвёртым шагом специалист назвала выбор самого удачного времени для беседы о зарплате.

«Наиболее удачным временем для обсуждения финансовых вопросов считается успешное завершение проекта, а также конец или начало года, когда компания часто формирует бюджет, — пояснила Чукина. — Кроме того, убедитесь, что начальник в хорошем расположении духа и открыт для диалога».

Последний шаг – это проведение самой беседы в спокойном тоне и уверенной позиции. Такой разговор должен продемонстрировать, что сотрудник ценит себя и свою работу. Даже если беседа не приведёт к молниеносному результату, она позволит специалисту заявить о своих амбициях и расширит перспективы для развития, заключила эксперт.

