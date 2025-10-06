На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли пять эффективных шагов к повышению зарплаты

Специалист Чукина: для повышения зарплаты нужно выстроить стратегию в пять шагов
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Чтобы добиться на работе повышения зарплаты, необходимо ориентироваться на пять основных шагов и выстроить в соответствии с ними стратегию. Начать важно с тщательной подготовки и анализа ситуации на рынке труда – это первый шаг, рассказала RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина.

Изучение ситуации на рынке труда позволит понять, каков на данный момент средний уровень зарплаты в конкретной отрасли. Проводя анализ, нужно составить список своих достижений и обозначить вклад в развитие компании, чтобы можно было оперировать этими данными в разговоре с руководителем, отметила Чукина.

Вторым шагом она назвала формулировку своей ценности как сотрудника. При этом важно чётко ответить, почему компании выгодно инвестировать средства в конкретного специалиста, так как речь идёт не просто о просьбе повысить зарплату, а доказать, что начальство получит выгоду от такого решения.

Третий важный шаг – это изначальное определение цели разговора – руководитель с первых секунд должен понимать, о чём идёт речь. При этом важно не отказываться от альтернативных вариантов, предложенных компанией – например, повышение зарплаты через определённое время, назначение дополнительных бонусов – таких, как расширение ДМС или переход на удалёнку.

Четвёртым шагом специалист назвала выбор самого удачного времени для беседы о зарплате.

«Наиболее удачным временем для обсуждения финансовых вопросов считается успешное завершение проекта, а также конец или начало года, когда компания часто формирует бюджет, — пояснила Чукина. — Кроме того, убедитесь, что начальник в хорошем расположении духа и открыт для диалога».

Последний шаг – это проведение самой беседы в спокойном тоне и уверенной позиции. Такой разговор должен продемонстрировать, что сотрудник ценит себя и свою работу. Даже если беседа не приведёт к молниеносному результату, она позволит специалисту заявить о своих амбициях и расширит перспективы для развития, заключила эксперт.

До этого кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что в первом полугодии 2026 года зарплатное неравенство в России продолжит снижаться. Разница между самыми высокими и низкими зарплатами достигнет нового исторического минимума — 7,4 раза.

Ранее стало известно, что зарплаты россиян резко упали после перехода на четырёхдневку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами