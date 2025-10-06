На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отношения между Италией и США обострились из-за макарон

МИД Италии: Рим будет добиваться от США отмены нового тарифа на макароны
Pixabay

Италия крайне озабочена введенным властями США дополнительным антидемпинговым тарифом на импорт макарон. Об этом заявил МИД страны.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за новых пошлин цены в США на итальянские макаронные изделия повысятся почти вдвое. В связи с этим Рим тесно сотрудничает с Европейской комиссией, чтобы оказать давление на Вашингтон.

В свою очередь, министерство торговли США объяснило введение дополнительного антидемпингового тарифа тем, что расследование выявило продажу двумя крупными итальянскими производителями продукции на американском рынке по искусственно заниженным ценам. Новый тариф увеличит цены на итальянские макароны на 91,74%.

29 сентября президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на импортную кинопродукцию в 100%.

Ранее Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин.

