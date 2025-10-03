Дом моды Louis Vuitton подал в Роспатент три заявки

В Роспатент поданы три заявки на регистрацию товарных знаков от Louis Vuitton

В Роспатент поданы заявки от дома моды Louis Vuitton на регистрацию товарных знаков — разные вариации логотипов компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Сообщается, что два товарных знака из трех проходят по категориям «научные аппараты» и «услуги, связанные с управлением, финансовыми операциями, обучением и дизайном интерьера».

Еще один знак регистрируется по классам, позволяющим производить медицинские препараты, металлические изделия, музыкальные инструменты, текстильные материалы, спортивную технику, а также мясные и рыбные продукты. Кроме того, регистрация предполагает возможность предоставления услуг по приготовлению пищи, предоставлению временного жилья и медобслуживания.

Отмечается, что все заявки были поданы из Франции и датируются одной датой — 1 октября 2025 года.

7 марта 2022 года французский холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) покинул российский рынок. 14 апреля стало известно, что бренды холдинга LVMH отказывают россиянам в продаже товаров за границей. Сообщалось, что русских туристов перестали обслуживать в магазинах на территории Германии.

Ранее компания Chanel подала в Роспатент три заявки.