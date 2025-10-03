В Москве проиндексируют стоимость проезда по МСД в загруженные часы

Новый тариф с 13 октября начнет действовать на Московском скоростном диаметре (МСД) в будни в часы пиковой загруженности. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«С 13 октября 2025 года на 3 рубля (с 7 до 10 рублей за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00», — рассказали в департаменте.

В дептрансе добавили, что несмотря на нововведения проезд останется бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Что касается стоимости транзитного проезда в размере 950 рублей, то она не изменится.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, проезд по МСД для жителей столицы могут сделать платным. По его словам, либо диаметр превратится в перегруженную трассу с заторами, либо будет возможность «за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время».

МСД — бессветофорная магистраль, которая связывает север, восток и юг столицы в обход центра города. Проезд по дороге стоит 950 рублей, однако автомобили с номерами Москвы и Подмосковья могут пользоваться диаметром бесплатно.

