На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили вероятность массовых сокращений в IT-компаниях

Директор GeekSource Иванчихина не ждет сокращений айтишников из-за отмены льгот
true
true
true
close
Shutterstock/puhhha

Массовых сокращений — от 10% штата — в российских IT-компаниях ждать не стоит, заявила «Газете.Ru» директор GeekSource ГК ANCOR Елена Иванчихина. Так она прокомментировала сообщения о том, что правительство сокращает льготы для айтишников из-за нехватки денег в бюджете.

«У большинства компаний масштабные оптимизации и пересборка команд произошли еще во втором и третьем квартале этого года, тогда рынок уже переживал стагнацию и заморозку проектов. Сейчас компании будут скорее отказываться от найма новых людей, чем увольнять действующих сотрудников. Основной период активных сокращений уже прошел у значительной части игроков рынка. На данный момент возможны только замедление и заморозка проектов, которые бизнес планировал реализовывать в четвертом квартале или в 2026 году. То есть речь идет не о сокращениях, а о переносе планов на более поздние сроки», — отметила Иванчихина.

По ее словам, при этом часть IT-компаний сохраняют оптимизм насчет последнего квартала года и продолжают реализацию новых инициатив.

Необходимость оптимизации штата коснется всех секторов экономики в большей или меньшей степени, посетовала Иванчихина. По ее словам, ключевым пунктом будет наличие государственной поддержки, например, для обрабатывающей промышленности. В других же областях компании будут замедлять или замораживать цифровизацию и другие инновационные проекты, которые изначально планировалось запустить в следующем году, подчеркнула директор. Финтех уже адаптировался, а в других отраслях развитие будет идти по более пессимистичному сценарию, заключила эксперт.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев 30 сентября подтвердил согласование планов по удвоению страховых взносов для IT-компаний — с 7,6% до 15%. По словам министра, также им придется платить НДС на покупку софта из отечественного реестра. «Многие годы правительство последовательно расширяло объемы поддержки IT-отрасли, пока была такая возможность. И вы хорошо развивались, показывая фантастические темпы роста. Но сейчас общая ситуация действительно непростая», — заявил Шадаев.

Ранее россиянам пообещали повышенные выплаты во второй половине октября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами