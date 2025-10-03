В России оценили вероятность массовых сокращений в IT-компаниях

Массовых сокращений — от 10% штата — в российских IT-компаниях ждать не стоит, заявила «Газете.Ru» директор GeekSource ГК ANCOR Елена Иванчихина. Так она прокомментировала сообщения о том, что правительство сокращает льготы для айтишников из-за нехватки денег в бюджете.

«У большинства компаний масштабные оптимизации и пересборка команд произошли еще во втором и третьем квартале этого года, тогда рынок уже переживал стагнацию и заморозку проектов. Сейчас компании будут скорее отказываться от найма новых людей, чем увольнять действующих сотрудников. Основной период активных сокращений уже прошел у значительной части игроков рынка. На данный момент возможны только замедление и заморозка проектов, которые бизнес планировал реализовывать в четвертом квартале или в 2026 году. То есть речь идет не о сокращениях, а о переносе планов на более поздние сроки», — отметила Иванчихина.

По ее словам, при этом часть IT-компаний сохраняют оптимизм насчет последнего квартала года и продолжают реализацию новых инициатив.

Необходимость оптимизации штата коснется всех секторов экономики в большей или меньшей степени, посетовала Иванчихина. По ее словам, ключевым пунктом будет наличие государственной поддержки, например, для обрабатывающей промышленности. В других же областях компании будут замедлять или замораживать цифровизацию и другие инновационные проекты, которые изначально планировалось запустить в следующем году, подчеркнула директор. Финтех уже адаптировался, а в других отраслях развитие будет идти по более пессимистичному сценарию, заключила эксперт.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев 30 сентября подтвердил согласование планов по удвоению страховых взносов для IT-компаний — с 7,6% до 15%. По словам министра, также им придется платить НДС на покупку софта из отечественного реестра. «Многие годы правительство последовательно расширяло объемы поддержки IT-отрасли, пока была такая возможность. И вы хорошо развивались, показывая фантастические темпы роста. Но сейчас общая ситуация действительно непростая», — заявил Шадаев.

