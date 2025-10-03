Бренд детской одежды Pelican закрывает офлайн-магазины в России

Сеть офлайн-магазинов детской одежды Pelican прекращает работу и полностью переходит на онлайн-торговлю. До конца 2025 года компания закроет более 60 точек в 39 городах России, пишет Shopper's.

По информации издания, в ближайшие недели начнется поэтапное закрытие магазинов в Брянске, Смоленске, Рыбинске, Уфе, Москве и других городах. Один из сотрудников сети уточнил, что все офлайн-точки прекратят работу до конца 2025 года. Изначально об этом сообщили пользователи социальных сетей, редакция подтвердила эту информацию в торговых точках сети.

Финансовые показатели компании подчеркивают сложность ситуации. По итогам 2024 года Pelican зафиксировал убыток в размере 170 млн рублей при выручке в 1,5 млрд рублей.

Эксперты связали решение бренда с общей тенденцией: российский рынок розничной торговли детскими товарами стремительно уходит в онлайн, а маркетплейсы становятся ключевым каналом продаж.

