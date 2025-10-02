Россияне рассказали, сколько тратят на трендовые товары

Большинство опрошенных россиян (67%) так или иначе покупают модные вещи. Каждый двенадцатый респондент тратит на это более 50 тыс. рублей за раз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

24% могут купить популярный товар, если тренд действительно им нравится. 19% анкетируемых признались, что довольно часто покупают товары или услуги, которые являются трендовыми на данный момент, 13% — постоянно приобретают новинки, 11% — довольно редко. Треть опрошенных россиян никогда не покупают товары только потому, что это модно.

Аналитики финансового маркетплейса также выяснили, какую сумму люди готовы потратить за раз на трендовую вещь или услугу. Так, треть анкетируемых (31%) готовы потратить от 1 до 5 тыс. рублей, 23% — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, столько же опрошенных— менее 1 тыс. рублей. 15% могут израсходовать от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, а 8% — больше 50 тыс. рублей. Более трети опрошенных редко жалеют о своих покупках, связанных с трендами, более четверти часто сожалеют об импульсивных тратах.

Опрошенные отметили, что покупают модные еду и напитки, расходуют на трендовые досуг и развлечения, одежду и обувь, технологии и гаджеты, путешествия и отдых, цифровые продукты (NFT, подписки на сервисы), здоровое питание/суперфуды, косметику и парфюмерию.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

