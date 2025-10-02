На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Молодежные стартапы представили проекты на Moscow Startup Summit

Moscow Startup Summit объединил молодежные стартапы из России, Белорусии и Китая
Пресс-служба Сбера

Демо-день молодежных стартапов, прошедший в рамках Moscow Startup Summit, собрал 20 команд из Белорусии, Китая и 13 городов России, сообщает пресс-служба Сбера.

Участники представили свои решения инвесторам, экспертам и представителям крупных корпораций. Среди них — выпускники Молодежных акселераторов Сбера, представители одного из ведущих китайских университетов и международного акселератора технологических проектов «Академия инноваторов». Средний возраст участников составил 21 год. Проекты участников охватывали широкий спектр направлений: от медицины и биотехнологий до космической отрасли.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подчеркнул важность технологического предпринимательства для достижения лидерства в инновациях. По его словам, без таких предпринимателей технологическое лидерство невозможно.

«Технологическое лидерство — одна из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, решение которой требует предельной концентрации интеллектуальных сил, потенциала институтов развития, университетов и бизнеса», — сказал Фальков.

Он также поблагодарил Сбер и другие компании, университеты и коллективы, которые поддерживают развитие технологического предпринимательства.

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин отметил, что каждый молодой человек может запустить свой технологический проект при наличии доступа к возможностям, среде и поддержке.

«Мы верим, что каждый молодой человек — неважно, сколько ему лет, где он живет и какой у него старт — может запустить собственный техпроект, когда у него есть доступ к возможностям, среде и поддержке. Выпускники молодежных акселераторов Сбера тоже это подтверждают. С 2021 года они создали свыше 4,7 тыс. действующих проектов, а сотня лучших уже открыла компании, которые в сумме привлекли более 760 млн рублей инвестиций и запустили более сотни пилотов с корпорациями», — сказал он.

Особенностью демо-дня стала концепция, объединяющая технологии и интерактивное взаимодействие с аудиторией. Для каждого участника с помощью GigaChat был создан цифровой аватар, демонстрирующий его путь от идеи до готового продукта. Зрители и эксперты могли в реальном времени ставить реакции, которые влияли на развитие аватара, переводя его на новый уровень.

