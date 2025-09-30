В России резко подорожали завтраки

⁠Средняя стоимость завтрака в России за январь — июнь выросла на 14,2%, оценила для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Она уточнила, что стоимость приготовления самого дешевого завтрака составляла 107 рублей. В 71 субъекте РФ приготовление завтрака обойдется менее чем в 150 рублей.

«Традиционный завтрак — блинчики или каша, омлет. Динамика цен на завтрак существенно варьируется по субъектам. Это связано с тем, что продукты, необходимые для приготовления завтрака, самые простые, базовые и их немного, но цены на них вариабельны по субъектам. В среднем по России цены на завтраки за январь — июнь 2025 года выросли на 14,2%, а индекс цен на общественное питание в июне по сравнению с началом года составил 10,98%», — отметила Лебединская.

По ее словам, наибольший рост цен зафиксирован в Чеченской Республике (+37,53%), Курганской области (+21,4%), Алтайском крае (+22,9%), республике Хакасия (+19,6%), Томской области (+20,5%) и Магаданской области (+23,4%). Минимальный рост, существенно ниже уровня инфляции, наблюдался в Орловской области (+5,01%, где стоимость завтрака из трех блюд выросла с 129 руб. до 135 рублей), Ненецком автономном округе (+4,22%), Псковской области (+6,22%), Смоленской области (+7,88%), добавила экономист. Она уточнила, что в 16 субъектах рост цен за первое полугодие не превысил 10,5%.

По наблюдениям Лебединской, самые дорогие завтраки — в Магаданской области (264 рубля), на Камчатке (227 рублей) и в республике Саха (226 рублей). Дешевле всего приготовление завтрака обойдется в Пензенской области (127 рублей), Кировской области (126 рублей) и республике Мордовия (124 рубля).

Ранее стало известно, какой будет инфляция к концу года.