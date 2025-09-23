Рубль подешевел по отношению к юаню на фоне дешевеющей нефти

Рубль немного опустился в паре с юанем на фоне умеренно дешевеющей нефти

По результатам торгов на Московской бирже наблюдалось незначительное укрепление китайского юаня, в то время как рубль продемонстрировал снижение, обусловленное падением цен на нефть и появлением новостей о новых санкциях. Об этом пишет «Интерфакс».

К концу торговой сессии, в 19:00, курс китайского юаня достиг отметки в 11,72 рубля, что на 2 копейки превышает значение, зафиксированное при закрытии предыдущих торгов.

Основываясь на сводных данных, полученных с биржевых торгов и отчетности кредитных организаций о межбанковских конверсионных операциях, проведенных с 10:00 до 15:30, Центральный банк России установил официальный курс доллара на 23 сентября на уровне 84,0186 рубля, что на 42,82 копейки выше предыдущего значения. Курс евро также был увеличен на 7,93 копейки, достигнув 98,9638 рубля.

Поддержку российской валюте оказывает спрос на рублевые активы со стороны экспортеров, которые готовятся к ежемесячным налоговым выплатам. Единый день уплаты налогов был назначен на 29 сентября, когда в бюджет должны поступить средства от НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизов и налога на прибыль.

Ранее Еврокомиссия одобрила 19-й пакет антироссийских санкций, который охватывает ограничения в нефтяной отрасли.