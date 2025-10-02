В России в несколько раз хотят увеличить один вид сборов

В России с 1 января 2026 года планируется увеличить сборы за добычу охотничьих ресурсов, включая животных и птиц. Подобную инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

Согласно изменениям в Налоговый кодекс, стоимость охоты на разные виды животных вырастет до пяти раз. Например, стоимость добычи лося или благородного оленя увеличится с 1,5 до 7,8 тыс. рублей, сайгака — с 300 рублей до 1,56 тыс., косули, кабана или рыси — с 450 до 2,34 тыс. рублей. Также в два раза вырастет и госпошлина за разрешение на охоту — до 1,3 тыс. рублей.

Однако обязательства по уплате охотничьих сборов сохранятся только для физических лиц. Отмечается, что исключение юрлиц и ИП из числа плательщиков связано с тем, что у них уже есть другие обязательства, например, оплата аренды угодий или за спецразрешения.

«Сейчас охота, особенно для удовольствия, на экзотических животных — не для бедных, и если она станет еще дороже, не страшно», — пояснил адвокат Вадим Егулемов.

В то же время один из собеседников издания, пожелавший остаться анонимным, предостерег, что рост цен может привести к увеличению случаев браконьерства. В частности, подобное может произойти в отдаленных регионах России, где охота является для людей способом пропитания.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять плату за вывоз мусора.