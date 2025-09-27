Россияне назвали самые раздражающие фразы начальников

Больше всего россиян раздражают фразы начальников, которые несут в себе неуважительное отношение и нарушение личных границ по отношению к сотруднику. Это показало исследование СберУниверситета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Среди таких фраз: «Не нравится — увольняйся», «У тебя голова только для того, чтобы есть?». Такие выражения связаны с эмоциональным давлением, пассивной агрессией, грубостью и хамством.

35% раздражающих фраз относятся к категории «управленческая незрелость», то есть проявления самодурства и некомпетентности. Среди таких выражений: «Это ваши проблемы», «Я прочитал книжку и решил», «Потому что я так сказал».

В категорию слабых управленческих навыков — нечеткая постановка задач и отсутствие обратной связи — попадает 34% проанализированных фраз. Самые популярные: «Не знаю как, но точно не так», «Меня не интересует, как вы это сделаете, все должно быть сделано».

На обесценивание приходится 27% демотивирующих фраз и выражений начальства. Например: «Так, это вообще не работа, это быстро», «А вот у Миши вышло», «С деньгами все могут, а вы сделайте без денег». Обесценивание несет в себе принижение результатов, пренебрежение, сомнения в компетенциях и другое.

Фразы вроде «Индейка тоже думала, да в суп попала», «Алло, гараж» или «Как тебе повезло» при постановке задачи относятся к категории неуместного юмора (20%). Еще 3% ответов можно охарактеризовать как моральную несправедливость, то есть двойные стандарты, лицемерие и обман. Среди таких выражений: «Если я не видел, значит этого не было», «Мы не можем признаться, что это не работает, поэтому делайте вид, что работает».

Эксперты подчеркивают, что за раздражением от подобных фраз стоят реальные физиологические процессы, включая повышение уровня кортизола, снижение тестостерона и другие. Это приводит к снижению продуктивности, креативности и общего благополучия сотрудников.

При этом большинство авторов «раздражающих фраз» не планируют никого демотивировать. Им кажется, что они говорят прямо и понятно. Однако такие клише, как «Надо сделать вчера», не только банальны, но и негативно характеризуют управленческие компетенции говорящего.

