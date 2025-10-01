Дуров ответил на загадку про два стула

Создатель Telegram Павел Дуров ответил на загадку о двух стульях, посоветовав вместо выбора между нежелательными вариантами искать альтернативное решение. Свои размышления он представил в интервью журналисту Лексу Фридману, размещенном на YouTube-канале.

В ходе интервью Фридман обратил внимание на два стула, замеченных в кадре во время беседы Дурова с Такером Карлсоном. Журналист поинтересовался, сталкивался ли предприниматель с подобным выбором в реальной жизни.

Дуров пояснил, что эта головоломка популярна в российских тюрьмах и символизирует «любую ситуацию, где вам предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами». Он подчеркнул, что подобные ситуации иногда возникают и в бизнесе.

«И думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество», – заключил предприниматель.

