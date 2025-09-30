Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что его отравили в 2018 году

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в 2018 году стал жертвой отравления. В интервью блогеру Лексу Фридману на YouTube он рассказал, что инцидент произошел в критический период, когда команда мессенджера занималась привлечением средств для криптовалюты TON, а несколько стран пытались заблокировать Telegram.

«Это был единственный момент в жизни, когда я, кажется, умирал», — рассказал Дуров.

Он описал, как обнаружил у двери своего арендованного таунхауса подозрительный предмет, оставленный «странным соседом». Через час после этого у него начались сильные боли по всему телу.

«Я пытался встать и пойти в ванную, но пока я шел, я ощутил, что мое тело стало отказывать. Сначала зрение и слух, потом стало трудно дышать», — поделился основатель Telegram.

Он отметил, что был уверен в приближении смерти, но на следующее утро проснулся с дикой слабостью и многочисленными кровоизлияниями по всему телу.

По словам Дурова, восстановление заняло около двух недель, в течение которых он не мог нормально передвигаться. Основатель Telegram сознательно скрывал произошедшее от своей команды, чтобы не вызывать лишнего беспокойства.

