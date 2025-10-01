На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты оценили реальную инфляцию в 2025 году

Эксперты: реальная инфляция совпадет с целевыми показателями по итогам 2025 года
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Инфляция в России продемонстрировала тенденцию к снижению и по итогам года должна оказаться на уровне прогнозов правительства (6–7%). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Аналитики отмечают успехи Банка России в сдерживании инфляции в течение последних девяти месяцев. По мнению Екатерины Косаревой, управляющего партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт», осенью стали особенно заметны результаты жесткой денежно-кредитной политики, проводимой регулятором.

По оценкам эксперта, текущий уровень инфляции в сентябре составляет 4–6%, что на фоне высоких весенних показателей (10% и выше) приближает годовой показатель к целевому уровню в 6–7%. Она объясняет это значительным замедлением кредитования из-за высоких процентных ставок, снижением объема денежной массы в обращении и, как следствие, охлаждением потребительского спроса, что привело к замедлению роста цен на товары и услуги.

Косарева также отмечает замедление роста заработных плат и, соответственно, реальных доходов россиян, из-за достижения работодателями предела в активном повышении зарплат, наблюдавшемся в 2023–2024 годах.

При этом эксперт полагает, что итоговый показатель по итогам года достигнет верхней границы прогноза и составит 7–7,2%.

Также прогноз 7% к концу 2025 года считает наиболее реалистичным завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.

«В отсутствие непредвиденных обстоятельств цифры вполне реальные. Риски заключаются в опережающем росте цен на топливо, в потенциальном заметном ослаблении рубля к концу года, а также в замедлении снижения инфляции под влиянием ослабления денежно-кредитной политики», — подчеркнул эксперт.

Ранее в ЦБ рассказали, что в Москве годовая инфляция оказалась ниже, чем по России.

