В России ожидают резкого сокращения вывоза наличных за границу

Аналитик Сорокина: вывоз наличных из России за рубеж сократится на 20% в конце года
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Темпы вывоза наличных из России за границу сократятся на 15-20% во втором полугодии 2025 года по сравнению с первым, спрогнозировала для «Газеты.Ru» финансовый аналитик, преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.

«Темпы вывоза валюты за границу во второй половине года несколько снизятся в среднем на 15-20%, но это не означает полную остановку процесса. Несколько факторов могут способствовать этому замедлению. Во-первых, рост курса доллара может сделать покупку валюты на внутреннем рынке менее привлекательной, уменьшая стимул к вывозу наличных за рубеж. В этом случае люди будут менее склонны приобретать валюту в больших объемах, поскольку ее стоимость уже высока. Во-вторых, возможное смягчение ограничений на вывоз валюты, также может повлиять на ситуацию положительно», — отметила Сорокина.

По ее словам, интерес россиян к покупке за наличную валюту криптовалюты может снизиться из-за волатильности курса криптовалюты и высоких рыночных рисков.

По мнению аналитика, тем не менее проблема незаконного вывоза валюты из РФ останется актуальной и потребует пристального внимания, а также комплексного подхода, включающего как усиление контроля на границе, так и разработку мер по повышению доверия граждан к национальной валюте.

Россияне бросились вывозить валюту из страны, нелегальная перевозка наличных достигла абсолютного рекорда, сообщили в Федеральной таможенной службе газете «Известия» в середине августа. За первые полгода 2025 года было зафиксировано более 6 тыс. попыток вывоза наличных из страны. За год этот показатель вырос почти на 16%. Сумма нелегальных денег достигла 1,2 млрд рублей, их чаще всего вывозили в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Китай и Узбекистан. С 2022 года в россиянам нельзя вывозить более $10 тысяч на человека.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о подорожании доллара.

