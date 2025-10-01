Россиян предупредили о подорожании сидра

Импортный сидр в России подорожает от 10% до 20% во второй половине 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«С учетом повышения пошлины с 22,5% до 30%, цена импортного сидра вырастет. Если учесть среднюю стоимость, то подорожание может составить от 10% до 20% в годовом выражении. Это повышение будет напрямую зависеть от изначальной цены сидра, так как пошлина теперь будет составлять большую долю в его конечной стоимости. Спрос на импортный сидр, скорее всего, снизится. Для многих потребителей сидр — это альтернатива пиву или вину, и повышение цены сделает его менее привлекательным. Часть потребителей либо полностью откажутся от него, либо переключится на более дешевые аналоги», — отметил Трепольский.

Он посоветовал россиянам обратить внимание на российский сидр или пиво, легкие вина или коктейли. Для тех, кто ценил сидр за его свежий вкус, альтернативой могут стать крафтовое пиво, легкие вина или различные слабоалкогольные коктейли, добавил эксперт.

По его словам, можно рассмотреть сидр из дружественных стран. Если пошлины не распространяются на все страны, возможен рост импорта сидра из дружественных стран, например, из стран СНГ или Азии, заключил Трепольский.

В настоящее время бутылка импортного сидра в российских магазинах стоит в среднем от 250 до 400 рублей в зависимости от бренда и региона. В Москве цены могут доходить до 440 рублей за бутылку 0,75 л.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.