У россиян резко выросли доходы

Среднедушевые доходы россиян за год выросли на 17,5%, что примерно на 7 процентных пунктов выше уровня инфляции в первом полугодии 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«С опорой на данные Росстата получаем, что среднедушевые денежные доходы населения с первого полугодия 2024-го по первое полугодие 2025 года выросли на 17,5%. То есть рост среднедушевых доходов населения идет не только в номинальном выражении, но и в реальном. Важно, что численность населения с доходами менее 45 тыс. рублей сократилась с 54,1% в первом полугодии 2024 года до 45,6% в первом полугодии 2025 года. Доля россиян с денежными доходами от 45 тыс. до 100 тыс. рублей увеличилась с 33,6% в первом полугодии 2024 года до 36,9% в первом полугодии 2025 года», — отметил Балынин.

Он добавил, что доля россиян с доходами выше 100 тыс. рублей увеличилась с 12,3 до 17,5%.

По словам экономиста, регионами с наибольшим ростом среднедушевых денежных доходов населения в первом полугодии 2025 года стали Чукотский автономный округ (+24,5%), Кабардино-Балкарская республика (+23,5%), Удмуртская республика (+20,9%), Краснодарский край (+20,5%), Адыгея (+20,5%).

Балынин пояснил, что тенденции способствует в первую очередь рост средней зарплаты. Балынин уточнил, что в июне 2025 года средняя зарплата в России была выше аналогичного значения за июнь 2024 года на 15,7% (103,18 тыс. рублей и 89,15 тыс. рублей соответственно). Экономист напомнил, что в 2025 году МРОТ в России вырос на 16,6% (до 22 440 рублей).

«Это в 1,75 раза выше уровня инфляции (она в прошлом году составила 9,5%). В следующем году МРОТ вырастет до 27 093 рублей (более чем на 20%). Второй фактор — индексация пенсий и пособий. Например, социальные пенсии в этом году были увеличены на 14,75%. Это в 1,55 раза выше уровня инфляции. Страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Также с этого года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам», — сказал Балынин.

