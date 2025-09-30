В ЦБ заявили о сокращении объема подозрительных операций в банковском секторе России

По итогам первого полугодия 2025 года объем подозрительных операций в банковском секторе сократился на 12%, до 32 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

«Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что по итогам первого квартала объем обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей упал более чем вдвое, до 1,7 млрд рублей. При этом обналичивание через счета россиян сократилось на 11%, до 14,2 млрд рублей.

По данным регулятора, число подозрительных операций, имеющих признаки вывода средств за рубеж, в первом квартале осталось на уровне аналогичного периода 2024 года. В ЦБ отметили, что подобные показатели стали минимальными за все время мониторинга.

12 сентября частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров сообщил, что любую нетипичную для клиента операцию банк может счесть подозрительной — например, если человек всегда пользовался только онлайн-платежами и вдруг решил снять через банкомат крупную сумму денег. Это может быть зафиксировано как сомнительное действие, поэтому если речь идет о планах снять, например, несколько миллионов рублей, то лучше сначала посетить офис кредитной организации и заранее запросить средства, отметил эксперт.

Ранее россиянам рассказали о подозрительных операциях для блокировки карт.